Anziani e disabili, dalla Regione un voucher da 600 euro al mese per i non autosufficienti: “E’ una scelta sociale”

Novanta milioni di euro per l’assistenza di persone non autosufficienti . E’ la misura straordinaria varata dalla Regione Piemonte per aiutare le famiglie che assistono anziani e disabili gravi, che potranno ottenere un voucher da 600 euro al mese , per due anni.

Marrone: "Scegliere l'assistenza che si preferisce"

“Le famiglie potranno utilizzare il voucher per la soluzione d’assistenza che preferiranno: potranno scegliere se utilizzarlo per le cure domiciliari, pagando oss, badanti e infermieri o per gli inserimenti in struttura” spiega soddisfatto Maurizio Marrone, assessore al Welfare della Regione Piemonte. Una misura considerata strategica, soprattutto in un momento in cui gli adeguamenti Istat stanno facendo aumentare i costi delle rette delle residenze. “Questo volume di investimenti, pari a 90 milioni di euro, si aggiungono a quelli regionali: parliamo di più del doppio mai stanziato dalle giunte precedenti” ribadisce Marrone.