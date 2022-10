In Piemonte una persona su 10 è straniera: Torino terza provincia in Italia per numero di migranti

In Piemonte un cittadino su dieci è straniero. E’ il dato più eclatante che emerge dal Rapporto immigrazione 2022, pubblicato nel dossier del Centro Studi e Ricerche Idos, presentato questa mattina nella Sala Conferenze della Chiesa Valdese a Torino, in un incontro organizzato dal Centro Studi Africani.

I dati del report

Il dossier evidenzia come su una popolazione residente di 4.252.279 persone in Piemonte, il 9,8% siano straniere (415.637). Di questi, 208.812 risultano vivere nella provincia di Torino. Dei 415.637 stranieri presenti, 247.926 non sono comunitari.

I lavoratori stranieri sono 175mila, perlopiù impegnati nel campo del lavoro domestico. A seguire agricoltura, industria, servizi e commercio. Sono invece 46.676 le imprese condotte da cittadini nati all'estero, un dato in cosante crescita (+17,4% dal 2016 al 2021), mentre gli studenti stranieri iscritti all'anno scolastico 2020-2021 risultano essere 78.256. La comunità più presente è quella rumena (132.970 persone), seguita da quella marocchina (53.338) e albanese (39.864).

Torino terza città con più stranieri in Italia

Torino, con i suoi 208.812 cittadini provenienti dall’estero, è la terza provincia con più stranieri in Italia: sul gradino più alto del podio si piazza Roma con 521.248 stranieri, seguita da Milano (494.618).

Parlando di grandi città e province

Alla Presentazione sono intervenuti Sergio Velluto, Presidente del Concistoro della Chiesa Valdese, Roberta Ricucci dell'Università degli Studi di Torino Michele Rosboch, presidente dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, Colette Meffire, presidente Associazione Mosaico, Andrea Zini dell'Assindatcolf, Anna Maria Poggio di Cgil Piemonte.