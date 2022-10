L'università di Torino ha conferito la Laurea Honoris Causa in Filosofia a Horst Bredekamp

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 ottobre, nell’Auditorium del Complesso Aldo Moro il Rettore dell’Università di Torino, Prof. Stefano Geuna, ha conferito la Laurea Honoris Causa in Filosofia a Horst Bredekamp, ‘il cui magistero ci ha consentito di concepire il significato fondante delle immagini in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale’.

Horst Bredekamp ha studiato storia dell’arte, archeologia, filosofia e sociologia a Kiel, Monaco, Berlino e Marburgo, dove si è addottorato in storia dell’arte nel 1974. Dopo un periodo di attività museale alla Liebieghaus (Francoforte sul Meno), dal 1976 è stato assistente e dal 1982 professore di storia dell’arte all’Università di Amburgo. Dal 1993 insegna all’Università Humboldt di Berlino come professore di storia dell’arte e dal 2019 come co-direttore del cluster d’eccellenza “Matters of Activity”. Dal 2003 al 2012 è stato inoltre Permanent Fellow del Wissenschaftskolleg di Berlino.