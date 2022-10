Regio, Lo Russo: "Si riparte con nuovi vertici e una base più solida". Jouvin: "Situazione finanziaria si è stabilizzata"

Il Teatro Regio riparte: con un nuovo look, dovuto alla ristrutturazione del palcoscenico e non solo, e con una nuova stagione. Ma per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo si tratta in realtà di una "doppia ripartenza": "Quella del nuovo Regio con un nuovo vertice e un nuovo consiglio di indirizzo su basi decisamente più solide - spiega - e una ripartenza anche simbolica dopo gli anni di chiusura dovuti al Covid".

"Il Regio sta tornado a regime", ha detto Lo Russo, ieri, alla presentazione del cartellone, "non lavora più in emergenza, ma con una ordinaria programmazione dopo il commissariamento che si è concluso con il riordino dei conti". "D'ora in avanti servirà una visione artistica che rilanci, e soprattutto consolidi, la vocazione nazionale e internazionale del Regio e un'attenzione ai conti perché non c'è casa che può stare in piedi se le fondamenta cedono".