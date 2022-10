Tech4Milk: presentati a Torino obiettivi e risultati (VIDEO)

Un progetto che ha coinvolto un ampio numero di attori della filiera lattiero casearia piemontese e che ha avuto come obiettivi primari importanti passaggi quali il miglioramento della sostenibilità della filiera, l’incremento del benessere animale, l’innovazione delle tecnologie per la riduzione degli scarti e la valorizzazione dei sottoprodotti, la crescita della competitività della produzione lattiero-casearia piemontese sui mercati nazionali ed internazionali, lo sviluppo della capacità di comunicazione ai consumatori.

In rappresentanza della Regione Piemonte è intervenuto all’incontro il Consigliere Paolo Demarchi che ha voluto sottolineare come Tech4milk sia un progetto – che fornisce una risposta scientifica e tecnologica - nato per dare valore ad una materia prima unica e contestualmente complessa, quel “mondo del latte”, attivo 365 giorni. l’anno, che è elemento vivo e fondamentale dell’economia dei nostri territori e che sarà sempre più protagonista di innovazione.

“Ci ritroviamo oggi al termine di un percorso che ha saputo mettere insieme mondi diversi dall’università all’industria, attori che hanno messo a fattor comune le proprie competenze, per arrivare ad un obiettivo condiviso” – ha dichiarato Matteo Torchio – Responsabile Marketing & Comunicazione Inalpi S.p.A. – capofila del progetto – che ha poi proseguito “eccellenze del mondo piemontese nei diversi settori che hanno saputo lavorare fianco a fianco, facendo sistema, trovando il giusto modo per collaborare. Ed infine vorrei esprimere un ringraziamento a nome di Inalpi S.p.A. alla Regione Piemonte, per l’opportunità che ci ha dato incaricandoci come capofila di un progetto innovativo”.