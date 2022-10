Un lunedì da tutto esaurito per i musei di Torino: Egizio sold out, code alla Mole

Sold out per il Museo Egizio

Una Torino così, di lunedì, probabilmente non si era mai vista: sono migliaia, infatti, le persone che approfittando di questo insolitamente lungo ponte dei Santi e del clima tardo primaverile si sono riversate in città per ammirare i suoi musei e le sue bellezze architettoniche, o anche solo per passeggiare tra le vetrine.

Come ampiamente previsto, a beneficiarne sono stati soprattutto i musei. Primo tra tutti l'Egizio, che ha fatto registrare un nuovo sold out: a metà pomeriggio, fuori dall'ingresso di via Accademia delle Scienze, campeggiava un cartello con scritto "I biglietti per la giornata odierna sono esauriti". Niente sold out, ma una lunga coda al Museo Nazionale del Cinema, con la Mole gremita come nell'epoca pre-Covid. Situazione relativamente più tranquilla, invece, ai Musei Reali, dove comunque si sono fatti registrare tempi minimi di attesa alla biglietteria.