Sabato al via il primo "Circo in Pillole" della Stagione Spazio FLIC 2022/23

Sabato 5 novembre 2022 va in scena “BASE=ALTEZZA”, primo Circo in Pillole della “Stagione Spazio FLIC 2022/23”, stagione di spettacoli con la quale la FLIC Scuola di Circo, progetto avviato nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino, festeggia i suoi 20 anni di attività.

L’appuntamento è alle ore 19:30 allo Spazio FLIC di via Niccolò Paganini a Torino, il Centro Internazionale per le Arti Circensi che la FLIC ha ricavato in un vecchio hangar industriale nell’area Bunker del quartiere Barriera di Milano, luogo di formazione, di creazione e sala teatrale capace di ospitare produzioni circensi e multidisciplinari.

Lo spettacolo è consigliato per un pubblico a partire dai 6 anni di età e l’ingresso è gratuito, con biglietti che verranno distribuiti nella biglietteria in loco a partire da 1 ora prima dell’inizio.

I protagonisti in scena saranno i 20 allievi e allieve del Primo Anno e i 4 allievi e allieve dell’Anno Artistico dei corsi della FLIC, con regia di Flavio D’Andrea che descrive così il processo di lavoro della creazione:

“Questo primo Circo in Pillole è dedicato al lavoro corale di base, con l'obiettivo di mettere solide fondamenta per poi salire rapidamente in "alto", verso la complessità. Il lavoro della settimana sarà dedicato a ripetere schemi di base molto semplici come camminate, scomposizioni corporee, direzioni e geometrie.

Ponendosi questa domanda: può la matematica diventare narrativa o emotiva?

All'interno del circo in pillole potranno presenteranno il primo work in progress del loro progetto artistico personale i 4 allievi dell’Anno Artistico selezionati quest'anno a intraprendere questa avventura”.