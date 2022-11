Studentessa violentata al Campus, l'associazione 'Non una di meno' lancia l'allarme: "Non è episodio isolato"

La vicenda della studentessa aggredita e violentata nella residenza universitaria 'Borsellino' continua a far discutere e, in attesa che dalle forze dell'ordine arrivino buone notizie sull'identificazione dell'autore, l'associazione 'Non una di meno' lancia l'allarme: "altri giovani ci hanno segnalato sui nostri canali social di aver vissuto o assistito ad altri episodi di molestia all'interno di strutture residenziali universitarie".

"Non si tratta di un episodio isolato"

Insomma, per l'associazione "non si tratta purtroppo di un singolo episodio. Da anni - si legge in una nota - come movimenti femministi e transfemministi, gridiamo con forza che la violenza maschile sulle donne e le violenze di genere sono un problema strutturale della nostra società e che non saranno guardie, telecamere o dispositivi repressivi a farci sentire più sicur* negli spazi che viviamo e attraversiamo quotidianamente".

"Condanna a prescindere dal colore della pelle"

Infine, arriva una sottolineatura molto importante: "Condanniamo con forza qualsiasi aggressione a prescindere dal colore della pelle, dalla posizione sociale, dall'asimmetria di potere", conclude 'Non una di meno', per evitare ogni tipo di discriminazione legato al fatto che l'aggressore pare sia un uomo di origine africana.