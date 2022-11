Teatro: al Concordia indagine a due voci sul romanzo "La strada" con lo psicologo Recalcati e l'attore Perrotta

Un padre e un figlio, sulle strade di un mondo devastato da una catastrofe a noi ignota, cercano una via di salvezza, ostinatamente, contro ogni ragionevole evidenza: intorno a loro uomini che mangiano altri uomini, un paesaggio post-apocalittico, spogliato di ogni forma d’esistenza, non un fiore, non un rapporto umano. Ma il padre e il figlio portano con sé la scintilla primordiale.

Così il padre del romanzo di McCarthy rassicura il figlio. Da questo nucleo nasce l’idea di portare in scena in forma di indagine un gioco intimo a due, tra brani del romanzo cui Perrotta dà voce e corpo e l’originalissima rilettura di Massimo Recalcati. Il tutto immerso in un potente contrappunto musicale. Recalcati e Perrotta, insieme in scena, intrecciano stili e temi cari alle loro scritture, per un evento speciale quanto mai attuale e necessario in questa fase di rinascita dall'orrore della pandemia.

INFO: "La Strada", Mercoledì 2 novembre ore 21, Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale, www.teatrodellaconcordia.it, tel. 0114241124