Confindustria e Fiavet Piemonte aprono una nuova rotta verso la Polonia

Natale e le tradizioni dell'Avvento sono ormai alle porte. E poiché anche in tempi di crisi, e soprattutto dopo la pandemia, si avverte una diffusa voglia di viaggiare, Fiavet Piemonte con un gruppo di suoi associati e Confindustria hanno unito le forse e lanciano un prodotto di qualità, originale e immediatamente fruibile. E soprattutto dalla formula inedita, nato dalla volontà e dell'impegno di realtà ed istituzioni che abitualmente non dialogano fra di loro. Un progetto pilota che potrebbe suggerire operazioni analoghe anche in altre regioni d'Italia, e al tempo stesso supportare altre destinazioni di corto e medio raggio tutte da scoprire.

Insieme per far crescere l’interscambio turistico

Al centro della nuova iniziativa di Fiavet Piemonte e Confindustria c'è la Polonia, meta “appetibile” anche per i prezzi vantaggiosi che ancor oggi la caratterizzano, e in particolare il Mercato di Natale di Breslavia, uno dei più ricchi e grandi d’Europa. Ma al tempo stesso anche uno dei meno noti ed ancora genuinamente legato alle tradizioni della bella capitale della Bassa Slesia, una città antica, vivace e vicina al confine con la Germania a cui è storicamente ed artisticamente legata. Questa animatissima città universitaria è ora facilmente raggiungibile da Torino ogni lunedì e venerdì grazie al nuovo volo Ryanair Torino-Breslavia, e sarà possibile scoprirla dal 9 al 12 dicembre grazie al programma concertato dai sei agenzie associate Fiavet.

L’operazione, coordinata con l’Ente del Turismo Polacco, è energicamente promossa da Confindustria Polonia che ha stretto con Fiavet Piemonte una nuova partnership dedicata allo sviluppo dell’interscambio turistico tra Bassa Slesia e Piemonte, in collaborazione con Turismo Torino e Visit Piemonte. "Confindustria Polonia – spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte – ci ha contattati tramite Turismo Torino, chiedendoci di selezionare un’offerta significativa da presentare in workshop ai buyer polacchi. È iniziata così la nostra collaborazione con Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia. Insieme abbiamo organizzato anche l’eductour per i nostri agenti a Breslavia, meta affascinante, semisconosciuta in Italia".

“Sono molto orgoglioso di questa iniziativa inedita– afferma Alessandro Saglio, direttore di Confindustria Polonia – che costruisce nuovi ponti e nuove relazioni di business tra Bassa Slesia e Piemonte, tra Wroclaw e la mia Torino. Con il volo di Ryanair abbiamo avviato la collaborazione tra gli aeroporti. Ringrazio di cuore i consoli onorari Ulrico Leiss e Monika Kwiatosz, e Gabriella Aires che con Fiavet Piemonte ha realizzato tutto il resto. Siamo felici di accogliere il gruppo italiano in arrivo per il Mercatino di Natale…il format funziona benissimo, sarebbe bello replicarlo altrove, collaborando con altre Fiavet regionali”.

La città degli gnomi e dei premi Nobel

Wocrlaw, in italiano Breslavia, è da oltre un millennio tappa importante sulla romana via dell’Ambra che da Aquileia arriva a Danzica. È la città universitaria che ha dato al mondo 9 Premi Nobel, con il centro medievale illuminato da oltre 100 lampioni a gas accesi a mano ogni sera e le vie disseminate di oltre 600 gnomi scolpiti – creature fantastiche della mitologia nordica – i primi comparsi negli anni 80 come espressione del forte sentimento antisovietico. Tedesca fino al 1945, Breslavia è verdissima e solcata dall’Oder, diviso in due rami per abbracciare le sue isole. Cancellata ogni traccia della guerra il Rynek, la vastissima Piazza del Mercato, sfoggia la sua bella cornice di palazzi barocchi in tinte pastello fedelmente ricostruiti, animata giorno e notte da feste, musica e artisti di strada, tra i tavoli di caffè e ristoranti dove studenti, residenti e stranieri sorseggiano Zubrowka, la vodka del Bisonte, animale simbolo della Polonia. Senza trascurare la ricca gastronomia polacca.

Tra le curiosità e segnalare nei dintorni di Breslavia, Swidnica, da secoli uno dei primi centri di produzione dell’ottima birra polacca, nelle cui vicinanze si trova l’inquietante castello duecentesco di Ksiaz, nei cui sotterranei si cerca ancora il leggendario treno carico di oro che Hitler vi avrebbe fatto seppellire nel 1944.

Imperdibili la cattedrale gotica di San Stanislao e Venceslao e l’immensa Chiesa della Pace, Patrimonio dell’Unesco, che i Luterani edificarono alla metà del ’600 con solo legno, paglia e fango. Infine, Polanica con la miniera d’oro di Zloty Stok, il suo insediamento medievale, e da dove in barca e a piedi si può raggiungere la straordinaria e unica cascata sotterranei.

Nel periodo dell’Avvento poi, il centro storico di Breslavia si ammanta di suggestioni e innalza un bellissimo albero di Natale.Decorato da mille luci, il mercatino di Natale si estende dal Rynek (la Piazza del Mercato) alle vie Świdnicka, Oławska e Plac Solny, tra bancarelle che propongono cibo tradizionale polacco, dolci, ornamenti natalizi, ceramiche e molto altro.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE:

Boulevard Viaggi – Corso Casale 44/bis, Torino – www.boulevard.it – Tel. 011/8194055 Fashion Travel – Via Alba 6, Bra (CN) - www.fashiontravel.it – Tel. 0172/423127 Italian Wine Travels – Via San G. Cafasso 41, Castelnuovo Don Bosco (AT) - www.italianwinetravels.it