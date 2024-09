Reale Mutua Basket Torino, la pre season si chiude con una sconfitta a Milano contro Urania

La preseason della Reale Mutua Basket Torino si conclude con un test combattuto e avvincente in trasferta contro l’Urania Milano, diretta avversaria del prossimo campionato di Serie A2. I gialloblù di coach Boniciolli lottano ma escono sconfitti in volata per 81-76, in un match che ha visto due facce diverse della Reale Mutua, con un avvio di gara negativo al quale però si sono susseguiti tre quarti di buona pallacanestro e buon atteggiamento da parte della squadra piemontese.





Torino è partita con Schina, Severini, Taylor, Ajayi e Seck in quintetto, mentre su sponda milanese c'erano Potts, Amato, Gentile, Leggio e Udanoh. Primi minuti di gioco che vedono le difese prevalere sugli attacchi, specialmente sulla metà campo

offensiva torinese, dove la Reale Mutua fa fatica ad entrare in ritmo, mentre Milano dall’altra parte si affida alle giocate di talento di Potts e Gentile. Torino non riesce ad entrare in ritmo e l’Urania ne approfitta per mettersi subito in fuga sul +15: il primo quarto si chiude sul 26-11.





Torino rischia di affondare sotto le triple milanesi: Maspero e Cesana portano la Wegreenit fino al +22, Taylor e Ajayi cercano di rosicchiare il gap ma Torino sembra averne di meno rispetto all’Urania che rimane in controllo del gioco. Sul finire del secondo quarto la Reale Mutua inizia a reagire, alzando l’intensità difensiva e trovando soluzioni sul perimetro con Montano e Severini. All’intervallo lungo il

punteggio è di 44-34.





La Reale Mutua rientra definitivamente in partita, guidata dal duo Taylor-Ajayi. I gialloblù non solo riportano lo svantaggio in singola cifra ma raggiungono anche il singolo possesso di distanza dalla Wegreenit, che nel frattempo decide di preservare un acciaccato Gentile. Milano però risponde e tiene la testa avanti con Cavallero e il solito Potts. Il terzo quarto si chiude sul 67-59.





Torino manca di lucidità nei primi minuti del quarto periodo, con l’Urania che ne approfitta per riportarsi sulla doppia cifra di vantaggio. Qualche ingenuità gialloblù di troppo in attacco lancia i contropiedi milanesi, con Torino che cade nuovamente a -15. Come le montagne russe, dopo il calo, i gialloblù si rialzano negli ultimi minuti, con Montano che si infiamma da tre per portare forzare un altro finale in

volata. Torino arriva fino a -3 ma la rimonta non si concretizza. Milano vince l’amichevole 81-76.





Coach Boniciolli nel postpartita: “Questo precampionato ci ha dato indicazioni su chi siamo, cosa vogliamo fare e quali sono le condizioni che ci possono aiutare a vincere le partite in un campionato che si preannuncia di altissimo livello. L’insegnamento è che dobbiamo essere sempre pronti a darci una mano.

Oggi per la prima volta, contro una squadra dotata di grande talento, abbiamo avuto un inizio di partita disastroso, che ci ha portato subito a oltre 15 punti di svantaggio. Di buono c’è che abbiamo vinto i restanti tre quarti, arrivando due volte con il possesso del pareggio negli ultimi minuti. La partita è stata

giocata per tre quarti con coraggio e determinazione, il primo quarto invece disastroso, ma anche questo ci aiuta a completare la fotografia di questa squadra, una squadra di ragazzi che non si arrendono e sono destinati a crescere durante la stagione. Spero in un pubblico che sostenga questi ragazzi durante il campionato, perché si meritano sostegno, non si arrendono mai. Dal punto di vista del cosiddetto attaccamento alla maglia, noi ci siamo. È chiaro che dobbiamo migliorare molto e vogliamo arrivare pronti al 29 settembre”.





URANIA MILANO – REALE MUTUA TORINO 81-76