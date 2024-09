Orrida, pericolosa, ma anche piena di fascino: così gli antichi scrittori raccontavano Augusta Taurinorum

La città di Torino ha da sempre suscitato opinioni contrastanti in tutti coloro i quali vi hanno fatto visita e vi si sono trattenuti, per tempi più o meno prolungati. C'è chi ne è rimasto affascinato e chi vi ha vissuto episodi spiacevoli che ne hanno inficiato il ricordo.

Molti scrittori che ne hanno calpestato il suolo ne hanno parlato nelle proprie opere: da Cesare Pavese, a Primo Levi, ad Italo Calvino, per giungere poi a Natalia Ginzburg.

Ma il capoluogo sabaudo è stato anche sulla bocca...anzi, sulla "penna", di molti scrittori dell'antichità.

Tra questi sono da annoverare, sicuramente, Polibio, Catone, Strabone, Plinio il giovane, Varrone, Petronio, Silvio Italico ed Ammiano Marcellino.

Quest'ultimo, ad esempio, a proposito del percorso già battuto nel 125 a.C. da Fulvio Flacco, che andava da Torino a Susa, al Monginevro e fino a Briançon, in Francia, scrisse: "dalla parte della Gallia infatti appare come un pendio quasi dolce, ma il versante opposto è orrido per le rocce che si levano a picco, specialmente in primavera, quando, sciogliendosi il gelo e la neve al soffio dei venti caldi, gli uomini che scendono con passo malfermo, attraverso dirupi scoscesi da entrambe le parti e crepacci nascosti dal ghiaccio, precipitano assieme agli animali da soma e ai carri".

E, come lui, ne parlarono tanti altri.

Talvolta bene, altre volte meno, dunque, ma sempre nell'intento di fermare, per l'eternità, il racconto dei momenti ivi trascorsi, quale che fosse lo scopo della permanenza.

Del resto, si dice: "Bene o male, purché se ne parli", no?!