Quanto può costare un trasloco a Torino?

Traslocare è un’esperienza che nella maggior parte dei casi non si ripete troppe volte nell’arco di una vita. Benché si tratti di qualcosa di emozionante, che sancisce un cambiamento importante nella vita di una persona o di una famiglia, può portare con sé una buona dose di ansia e stress.

Traslocare in una grande città come Torino può essere ancora più difficile, soprattutto se intendiamo fare tutto da soli. Ci si scontra infatti con alcuni problemi oggettivi, come la difficoltà nel trovare un posto dove lasciare il furgone per il trasloco o quella legata allo sgombero stesso dei mobili e degli scatoloni, che in molti casi deve avvenire da un condominio.

Una ditta di traslochi specializzata ha dalla sua non solamente l’esperienza per eseguire al meglio il lavoro nel pieno rispetto delle nostre cose, ma anche i mezzi per farlo. Questi professionisti possono infatti chiedere un permesso speciale per far sostare il camion del trasloco in una strada, o anche bloccarla per qualche ora se necessario. Dispongono inoltre di scale che vanno ad agganciarsi al balcone e trasportare senza fatica mobili o cartoni molto pesanti. Quanto costano allora le ditte di traslochi a Torino?

Il prezzo delle ditte di traslochi a Torino

Le variabili per stabilire un prezzo per il trasloco sono diverse. Tra queste, una delle più importanti è la grandezza ed il numero delle stanze da sgomberare. Per questo motivo dovremo contattare la ditta con un certo anticipo. Un operaio verrà a fare un breve sopralluogo per valutare la mole del lavoro necessario ed in base a questo farci un preventivo.

In linea generale, comunque, possiamo dire che i prezzi per il trasloco di una casa con una sola stanza parte da un minimo di 250 euro. Una casa con 3 o 4 camere può costare dalle 400 agli 800 euro circa. Per quanto riguarda traslochi più importanti, per case di 5, 6 o più stanze, il costo supera le 1000 euro e può crescere in base al lavoro ed ai mezzi necessari.

Tra gli altri fattori che incidono sul prezzo vi sono la necessità o meno di chiedere un permesso speciale per bloccare una strada e l’utilizzo della scala per il balcone.

Che dire della distanza da percorrere? Il trasloco avviene nella stessa città o bisogna recarsi fuori paese?

Il nostro consiglio è quello di valutare su una piattaforma di comparazione di ditte di traslochi in Piemonte quali sono le diverse possibilità. Innanzitutto potremo valutare quali sono le recensioni di altri clienti che si sono già affidati ad una ditta. Ricordiamo infatti che il trasloco è un’operazione delicata e che siamo alla ricerca di professionisti affidabili, che abbiano cura delle nostre cose.

Un sito di comparazione per traslochi ci permetterà inoltre di valutare diversi preventivi, soprattutto se lo consultiamo con largo anticipo. In questo modo potremo organizzare il trasloco in un periodo per noi comodo, certi che anche la ditta di traslochi sia libera per quel giorno specifico.