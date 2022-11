Sport |

Basket, la Reale Mutua perde per infortunio Jackson e Taflaj

I due salteranno sicuramente la partitissima di domenica prossima con la capolista Vanoli Cremona

La Reale Mutua Basket Torino comunica che Ron Jackson, uscito anzitempo dalla partita di ieri sera contro la Gruppo Mascio Treviglio, nella giornata di ieri è stato sottoposto ad esami specifici. Le prime risultanze indicano che l'atleta ha subito un evento distorsivo alla caviglia destra; nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti strumentali per determinare con esattezza l'entità dell'infortunio ed i conseguenti possibili tempi di recupero. Per quanto riguarda Celis Taflaj, gli ulteriori accertamenti strumentali svolti nella giornata di oggi hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado. Per il giocatore, costantemente seguito dallo Staff Medico del Club, sono previsti tempi di recupero di circa 3-4 settimane. La conseguenza è che sia lui che Jackson saranno sicuramente assenti domenica prossima in occasione della partitissima contro la capolista Vanoli Cremona.

redazione

