Altre molestie nelle residenze universitarie? Sciretti (Edisu): "Non ci risulta"

"È chiaro che in realtà comunitarie capita che vi siano delle relazioni fuori dalle righe e norme, che sono stati segnalati all'autorità giudiziaria: parlo però di comportamenti tra ospiti delle residenze. A me non risulta alcuna segnalazione di accessi dall'esterno, che possano ad aver portato a situazioni di questo genere". Così il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti, ai microfoni di Radio Veronica One, replica a "Non Una di Meno".

Denuncia di "Non Una di Meno"

L'associazione femminista, all'indomani dell'aggressione e violenza sessuale sulla studentessa nella Paolo Borsellino, aveva denunciato di aver ricevuto altre segnalazioni di giovani che hanno "vissuto o assistito ad altri episodi di molestia all'interno di strutture residenziali universitarie". Intanto, nella mattinata di oggi, è apparso lo striscione "Sorella non sei sola, con amore e rabbia", affisso dalle attiviste del collettivo femminista 'Non una di Meno', di fronte alla residenza universitaria. "Abbiamo deciso di appendere questo striscione per fare sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto alla ragazza, nella speranza che possa sentirsi meno sola nell'affrontare questo momento difficilissimo", affermano le femministe. Le loro affermazioni su presunti altri episodi di molestie non trovano riscontro nelle parole di Sciretti.

Vigilanza notturna rafforzata

Il presidente dell'Edisu ha poi aggiunto che, dopo la violenza, è "stata rafforzata in modo importante la vigilanza notturna, con personale specializzato, per rendere le nostre strutture ancora più sicure". "Il servizio di sicurezza delle nostre strutture - ha aggiunto - è di tipo alberghiero: si occupa di antincendio, di primo soccorso e controllo degli accessi ma non di guardenia armata. È chiaro che chiederemo anche agli utenti di avere un'attenzione in più, senza psicosi, e segnalare alle reception e addetti qualsiasi presenza estranea". "Sono strutture residenziali - ha proseguito Sciretti - per studenti. Quindi, soprattutto quelle che sono molto ampie e hanno recinzioni, non possono essere controllate in modo militaresco".

Visita ministro Bernini