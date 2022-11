Non solo le Vallette, anche al carcere minorile è emergenza sicurezza: "A ferro e fuoco da tre giorni"

L'emergenza sicurezza non risparmia il carcere minorile, a Torino. L'allarme arriva dalle sigle sindacali della polizia penitenziaria che segnalano come al Ferrante Aporti " le aggressioni degli agenti di Polizia penitenziaria continuano nella totale indifferenza dell'Amministrazione penitenziaria. Da tre giorni il carcere minorile messo a ferro e fuoco ".

A testimoniarlo, una nota ufficiale a firma OSAPP, UIL PA P.P., SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP e CGIL FP P.P: "Tre giorni di vero inferno al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino. I detenuti si rifiutano, a fasi alterne di rientrare nelle proprie celle ed hanno bruciato materassi e suppellettili vari. Hanno con violenza distrutto una cella rendendola inservibile all'uso. Nel pomeriggio del 31 ottobre molti detenuti hanno scavalcato la rete di recinzione per recuperare, come sembrerebbe, pacchi lanciati dall’esterno contenenti probabile sostanza stupefacente. In tarda serata hanno nuovamente appiccato un incendio domato grazie al pronto intervento del personale di Polizia con due agenti intossicati pur di mettere in salvo i minori".



"L’istituto è in “balia” dei detenuti"

"L’istituto è in “balia” dei detenuti - prosegue la denuncia dei sindacati -. Una situazione davvero grave e difficile che sta mettendo a dura prova l’esiguo personale di Polizia penitenziaria che non ce la fa più; turni massacranti all’ordine del giorno, agenti richiamati in servizio in tutti i momenti, diritti soggettivi compromessi come pure la stessa salute degli agenti è seriamente compromessa