Collegno: un mese di spettacoli alla Lavanderia a Vapore, tra danza e festa per il 7° compleanno del centro di residenza

La Lavanderia a Vapore di Collegno a novembre apre le sue porte per un mese all’insegna della danza contemporanea.

La casa della danza di Collegno, in linea con il suo mandato, sperimenta una programmazione specifica, orientata alla ricerca e divulgazione dei nuovi linguaggi, promuovendo una nuova modalità di approccio allo spettacolo, attraverso la scelta di formati inusuali, esperienziali, immersivi, oltre che dare visibilità alle creazioni ospitate in residenza e ora pronte a incontrare il pubblico. “Dalla fruizione all’immersione” è la proposta che invita l'artista ad abbracciare il pubblico, riscoprendone l’importanza e sospendendo qualsiasi forma di frontalità a-priori.

Domenica 6 novembre alle ore 18 è la volta di Filippo Porro e Simone Zambelli, vincitori del bando AiR_Artisti in Residenza nel 2021 e quindi già ospitati alla Lavanderia a Vapore in fase di creazione.

Nello spettacolo Ombelichi Tenui. Ballata per due corpi nell’aldilà, due eleganti comparse in completo nero, maglietta nera, scarpe nere e un fazzoletto bianco nel taschino abitano una scena – soglia, quasi fosse un luogo di passaggio: sono presenti rocce di varia dimensione e forma, un’asse di legno, del pane secco e due maschere-animali in malta e gesso. Nello sviluppo del progetto, i due artisti hanno deciso di studiare insieme a due antropologhe esperte di fine vita e tentare di creare un nuovo rituale, laico, artistico, danzato, con l’augurio che possa realmente sostenere il peso di una perdita, per salutare qualcuno o qualcosa che se n’è andato, un’amicizia, un amore o una vita. Ana Cristina Vargas - antropologa e psicologa, attualmente Direttrice scientifica della Fondazione Fabretti ONLUS e ricercatrice del Laboratorio dei Diritti Fondamentali - e Marina Sozzi - filosofa e tanatologa esperta e coordinatrice del Centro di Promozione cure palliative della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta - sono diventate così le tutor del progetto e domenica 6 novembre dopo lo spettacolo apriranno un incontro con gli artisti e il pubblico per discutere dei temi emersi durante la visione.

Sabato 12 novembre una grande festa celebra il 7° compleanno della Lavanderia, a partire dalle 16.30 con formati differenti in spazi diffusi.

All’ex hammam di Villa5 a Collegno due performance intime aprono il pomeriggio, all’insegna della cura del sé. Amaca in movimento è il trattamento proposto da Paola Colonna, un massaggio aereo: un viaggio sensoriale e un’esperienza unica che ciascun partecipante può sperimentare accedendo agli spazi messi a disposizione da Villa5/Cooperativa Atypica. Segue Special Handling di Elisabetta Consonni, un’installation-performance in cui una tenda diventa spazio-tempo di ascolto e di circolazione dei saperi. Special Handling è un percorso di dono e di baratto, per ripensare nuove economie di prossimità e riflettere sul tempo della cura, come forma di resistenza dolce rispetto alla crescente accelerazione del mondo contemporaneo. Per questi due appuntamenti a ingresso libero è necessario prenotare alla mail pedrazzoli@lavanderiaavapore.eu.

In teatro a partire dalle ore 20 due spettacoli internazionali – Gravitas di Ofir Yudilevitch e Into the Open di Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe, in prima regionale - inaugurano la rassegna diffusa We Speak Dance, ideata da Piemonte dal Vivo per portare in tutta la regione il meglio dell’arte coreutica (fino a maggio 2023).

In Gravitas, allestito nel foyer, due danzatori si servono di un materasso gonfiabile per giocare con la gravità esplorandone tutte le possibilità. Una performance vivace e giocosa che attraversa molteplici qualità della relazione e dell’essere umano servendosi della gravità come terreno per spingersi oltre i limiti di questa esplorazione: corpi che cadono a terra come alberi che vengono abbattuti, corpi che si elevano in una danza utopica senza sforzo. Danza e concerto si fondono in Into the Open, presentato per la prima volta in Piemonte, per un viaggio pieno di energia nella musica dove sette artisti( 3 musicisti e 4 performer) incarnano il groove e condividono moltissima energia: il confine tra dove inizia la musica e dove finisce la danza, o viceversa, scompare. Voetvolk è un gruppo di danza/performance fondato da Lisbeth Gruwez, ballerina e coreografa, e da Maarten Van Cauwenberghe, compositore. Sin dalla sua fondazione nel 2006, Voetvolk si è sviluppato come compagnia internazionale di danza e performance con una solida base ad Anversa e nelle Fiandre. Biglietto unico per i due spettacoli (intero € 10,00 - ridotto € 5,00).

Per celebrare il 7° compleanno di Lavanderia a Vapore, la serata continua fino a notte fonda con un djset.

Venerdì 25 novembre protagonista è Daniele Ninarello, artista di casa alla Lavanderia a Vapore, in scena con Nobody, Nobody, it’s ok not to be ok, spettacolo che riflette sulla cultura del controllo, della violenza e dell’offesa, sviluppato dall’artista e coreografo in un percorso di ricerca insieme a studenti e studentesse in diverse parti di Italia, con una tappa anche a Torino nell’ambito del progetto Media Dance.

Continua infine per le famiglie (dai 5 anni) il progetto Tanz Tanz, un’esperienza di relazione fra generazioni, ambienti e linguaggi, proposto insieme ad Associazione Didee – arti e comunicazione, a cura di Mariachiara Raviola, direttrice artistica “La Piattaforma – La Città Nuova”. Appuntamenti il 5 novembre agli Orti del Parco Mennea in Piazza Marmolada e il 26 novembre in Lavanderia con Doriana Crema, Fabio Castello e Raffaella Tomellini. (biglietti: 5 euro).