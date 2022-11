Porto Ceresio: un’incantevole cittadina protesa verso la Svizzera

Se ascoltare musica dal vivo è indubbiamente considerato il modo migliore per sperimentare un coinvolgimento emotivo, in paese dopo il Concerto si è amplificata la grande emozione che hanno vissuto coloro che vi hanno partecipato e non è mancato un grande dibattito con il Presidente Sergio Giacon per chiedere quali altri eventi sono in programma, che possano dare una risonanza promozionale al territorio; l’accensione delle luci notturne sulla cittadina, volute espressamente dal Sindaco, ha messo in risalto come Porto Ceresio merita di essere valorizzata in tutte le sue forme.

Porto Ceresio è da anni un luogo di attrazione per i cittadini, i vacanzieri e i turisti che vengono a passare qualche giorno sulle sponde del bellissimo Lago;

Sergio Giacon “L’evento del 22 ottobre e la bella collaborazione con lo staff del Battello di Porto Ceresio ha fatto nascere tanta curiosità intorno ad Alessandro Merenda (leggi qui) e infatti stiamo studiando un nuovo evento per la prossima primavera. Negli anni abbiamo portato tantissimi personaggi ma anche format come “Striscia la notizia” e altri; obiettivo di far vivere a tutto tondo la nostra cittadina e ancora il pubblico ha piacere di essere coinvolto e Alessandro Merenda ha saputo far divertire i presenti.”

La pluriennale genialità del Presidente Sergio Giacon sarà una garanzia per organizzare eventi cittadini in grado di ricreare dei momenti di aggregazione per i giovani e per le famiglie.

Giacon prosegue "Torneranno i Mercatini di Natale lungo la passeggiata con tanti gazebo dedicati all'artigianato, agli oggetti regalo per tutti i gusti tutti i primi 3 weekend di dicembre senza dimenticare i più piccini che potranno cavalcare dei simpatici pony il 18 dicembre in Piazza Sant’Ambrogio".

Ti potrebbe interessare anche questo articolo, clicca qui.