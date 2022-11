Mini bus senza autista, a Torino si fa sul serio: finite le prove, ora è tempo di far salire i passeggeri

I due mezzi elettrici, realizzati dalla società francese Navya, hanno circolato complessivamente per 120 ore e hanno percorso un totale di 700 km su un tratto di circa 2 km delimitato da via Ventimiglia, corso Spezia, via Genova e via Cortemilia.

Dopo il via libera del Dipartimento per la Trasformazione digitale, i mini-bus sono pronti a passare alla seconda fase, che prevede i passeggeri a bordo sempre nella zona ospedali. Si tratta in assoluto di una prima esperienza a livello nazionale. Per procedere in questa direzione i principali partner di progetto si ritroveranno in questi giorni per condividere le soluzioni individuate per rispondere a tutti gli standard previsti dai protocolli di sperimentazione.