Iniziata la potatura degli alberi di corso Regina Margherita

È partito ieri il cantiere di potatura dell’alberata di corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra corso Principe Oddone a Rondò Rivella (circoscrizione 1) su un totale di circa 350 alberi. I lavori si protrarranno fino al 30 novembre.

Dal punto di vista logistico si tratta di un cantiere piuttosto complesso perché in una zona ad alto traffico, con la presenza di linee tranviarie e di due sottopassi veicolari. Per cercare di ridurre la durata dei lavori, e quindi i disagi per la mobilità, le ditte appaltatrici impiegheranno diverse squadre operative che lavoreranno in contemporanea su più tratti del corso.

Per effettuare gli interventi in sicurezza sarà necessaria una chiusura parziale al traffico del sottopasso Repubblica nelle giornate di domenica 13 novembre (chiusura semicarreggiata direzione sud) e di domenica 20 novembre (chiusura semicarreggiata direzione nord). In caso di imprevisti legati al maltempo, che potrebbero causare ritardi nello svolgimento dei lavori, potrà rendersi necessaria un'ulteriore chiusura del sottopasso domenica 27 novembre.

Il cantiere si è reso necessario per poter effettuare una potatura di contenimento delle chiome degli alberi, considerato che il precedente intervento in quel tratto di corso risale a nove anni fa e il turno medio teorico di intervento è di sette anni. I lavori saranno realizzati in maniera rispettosa della salute degli alberi, coniugando la salvaguardia delle piante dal punto di vista fisiologico e biomeccanico con la tutela della sicurezza degli utenti.