Cimiteri: conclusa la ricorrenza dei defunti, dal 3 novembre torna in vigore l'orario invernale con chiusura alle 16.30

Anche quest’anno i cimiteri sono stati meta di migliaia di persone che hanno voluto ricordare i propri cari portando un fiore sulla tomba. Ad accoglierli il personale di AFC (la Società partecipata con socio unico il Comune che gestisce i servizi cimiteriali) con l’apertura straordinaria degli uffici, il servizio di trasporto interno gratuito con navette al Parco e al Monumentale, il presidio fisso per la pulizia dei complessi di sepoltura e dei bagni. Senza dimenticare gli eventi musicali, tra cui l’esecuzione del Requiem di Mozart che ha ottenuto una grande partecipazione di pubblico ( circa 500 spettatori). Grande successo anche per la presenza dei Volontari: quelli del Comune, senior e junior, ormai soprannominati “Gli angeli del cimitero” che hanno accompagnato coloro che non sapevano trovare e raggiungere la tomba di un amico; le Associazioni dei Carabinieri (ANAC e quelli di Capitan Ultimo Protezione civile) e l’Associazione Nazionale Alpini.

Affollate come sempre le messe dell’1 e del 2 novembre al Parco e al Monumentale che doveva officiare l’arcivescovo Repole ma che a causa del Covid, è stato sostituito dal vicario Alessandro Giraudo. La Città ha ricordato i defunti con il tradizionale corteo del 2 novembre contrassegnato dalle tappe nei luoghi simbolo dello storico cimitero: il Campo dei partigiani, i cippi dei Deportati nei lager, la lapide con i nomi degli Ebrei che non sono più tornati, le Vittime civili della Guerra e i Caduti militari. Dal 3 novembre si torna alla normalità: entra in vigore l’orario invernale con apertura ordinaria al pubblico sino alle 16.30 e servizio di trasporto interno gratuito al Parco con la linea 102 e al Monumentale con la navetta.