Juric segna il gol più bello fuori dal campo: per due anni "adotta" un appartamento di Casa Ugi

Burbero ed energico, in panchina e negli spogliatori, ma dal cuore d'oro fuori dal campo. L'allenatore del Torino, Ivan Juric, si è reso protagonista di un episodio assolutamente lodevole fuori dal campo: ha infatti deciso di "adottare" uno degli appartamenti che fanno riferimento a Casa Ugi, l'associazione che aiuta e sostiene le famiglie dei bambini malati e curati soprattutto al Regina Margherita.



Insieme alla moglie Irena, il tecnico di Sanabria e compagni ha scelto di pagare le bollette e le spese di uno di questi appartamenti per i prossimi due anni. Una scelta che - alla luce dell'attuale corsa al rialzo dei costi e dei prezzi dell'energia - assume un significato ancora più profondo. Casa Ugi si trova in corso Unità d'Italia, a pochi metri dalla zona degli ospedali.