Una scuola dell'infanzia in via Santa Chiara, nel centro di Torino è stata evacuata poco dopo mezzogiorno per una sospetta fuga di gas.

80 bambini fatti uscire per sicurezza

Ottanta i bambini che in via precauzionale sono stati fatti uscire dai vigili del fuoco, arrivati sul posto. A quanto si apprende la perdita, non di grosse dimensioni, è stata individuata nella struttura.