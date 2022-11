Dubai sarà ancora un paradiso fiscale nel 2023?

Dubai, prima città degli Emirati Arabi Uniti davanti anche alla capitale federale Abu Dhabi, continua a far parlare di sé! Divenuta recentemente la meta preferita degli influencer e per gli investitori di tutto il mondo, continua ad attrarre leader aziendali alla ricerca di un paradiso fiscale che faciliti l'esenzione fiscale. Dubai è uno dei maggiori centri finanziari del Golfo, nota per i suoi alti grattacieli, l'aeroporto internazionale e la tassazione praticamente nulla. Nell'ultimo decennio ha attirato migliaia di nuovi residenti che hanno deciso di stabilirvisi, sedotti dall'azzeramento delle imposte dirette e dalle agevolazioni offerte dalle "zone franche".

Free zone un concetto ben preciso

La città di Dubai si basa sul concetto di zona franca. Le aziende che desiderano stabilirvisi beneficiano, quindi, di tutti i vantaggi delle Free Zone:

- Esenzione da oneri fiscali;

- Tassazione azzerata;

- Economia in costante crescita;

- Moneta stabile;

- Burocrazia snella;

- Normativa chiara.

Questi vantaggi rendono Dubai un vero paradiso fiscale.

Per chi è Dubai?

Centinaia di nomadi digitali, milionari, sportivi e investitori si trasferiscono a Dubai per proteggere i loro portafogli e godersi un'atmosfera internazionale altamente professionale e di alto livello. Dubai è una destinazione particolarmente attraente per i giovani imprenditori poiché ha una vasta gamma di strutture per il tempo libero e un aeroporto internazionale che ti permette di viaggiare quasi ovunque nel mondo.

Quali tasse vengono pagate a Dubai?

Dubai è caratterizzata dalla totale assenza di imposte dirette e dalla presenza di un'imposta indiretta minima che partirà nel 2023 e sarà limitata alle attività site nel Mainland: per le attività site nelle Free Zone, infatti, la tassazione sarà per sempre azzerata.



L'imposta sulle società resterà invariata anche nel 2023?

Le tasse vengono pagate solo in alcuni settori negli Emirati Arabi Uniti.

Le aliquote fiscali sono le seguenti:

Tasso progressivo fino al 55% per le compagnie petrolifere e del gas.

Tariffe fino al 20% per le filiali di banche estere.

Nessuna tassazione per altre imprese e industrie.

Pertanto, l'aliquota dell'imposta sulle società a Dubai è dello 0%. Nonostante tutto, il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti ha di recente annunciato che il governo degli UAE introdurrà un’imposta federale sugli utili delle imprese superiori ai 375.000 Dirham e che sarà effettiva per gli esercizi finanziari a far data dal 1° giugno 2023. Comunque niente panico, i vantaggi delle Free Zone di Dubai resteranno tali! Infatti, le società costituite o che verranno trasferite in queste Zone Franche godranno sempre del completo beneficio fiscale.

Quali sono i requisiti necessari per le imprese per beneficiare dell'esenzione fiscale?

Per poter beneficiare dell'esenzione fiscale totale e per poter dichiarare alle autorità fiscali estere che la propria azienda è una società di Dubai è necessario ottenere un certificato di residenza fiscale. Sebbene la legge degli Emirati non contenga articoli relativi alla residenza fiscale delle società, il Ministero delle Finanze emette certificati di residenza fiscale in determinate circostanze.

In genere, richiedono che la società sia costituita secondo la legge degli Emirati, sia domiciliata negli Emirati e abbia amministratori residenti.

Come ottenere la residenza a Dubai?

Ottenere la residenza a Dubai è abbastanza semplice. Ci sono tre modi diversi per risiedere a Dubai:

- Come lavoratore: la residenza a Dubai può essere ottenuta con il patrocinio di un datore di lavoro, che si rinnova ogni tre anni;

- Acquistando immobili: con un investimento minimo di 275.000 Dirham a Dubai;

- Creando una società in una Zona Franca a Dubai.

Come fare?

Se vuoi cambiare residenza fiscale, ma non sei sicuro della procedura da seguire, rivolgiti a Falcon Advice, il ponte per gli imprenditori e gli investitori italiani a Dubai. Falcon Advice opera direttamente dagli UAE e si occuperà di tutte le formalità legali e amministrative, essendo in grado di offrire un'adeguata consulenza durante tutte le fasi di trasferimento e della costituzione societaria. Daniele Pescara, CEO di Falcon Adivice, è il professionista di riferimento dell'ambito di interesse ed opera negli UAE direttamente dal suo ufficio allocato a Dubai: con il suo supporto, potrai avvalerti di tutta una serie di servizi in campo giuridico, fiscale, commerciale e burocratico.

Se però desideri ottenere maggiori informazioni qui in Italia senza doverti recare personalmente nell'emirato, potrai ottenere maggiori risposte direttamente presso il suo ufficio di rappresentanza sito a Padova.

Prenota la tua consulenza.