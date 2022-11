"A Torino car sharing accessibile anche ai disabili": la proposta di Catanzaro (Pd)

In commissione sono intervenuti alcune aziende di mezzi in condivisione. Share Now (car2go) ha già avviato una sperimentazione legata alla disabilità a Milano e Roma: in entrambi le città ci sono state poche richieste di utilizzo. Altro problema sottolineato dalle società è legato al costo di modifica di un'automobile.

I commenti

Favorevoli alla sperimentazione la consigliera di Sinistra Ecologista Sara Diena ed il capogruppo di Per Torino Silvio Viale, che ha chiesto però non rimanga solo "un progetto a spot". Il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò ha annunciato alcuni emendamenti per renderlo più concreto, sottolineando di non essere d'accordo ad "allestire auto solo per i paraplegici".