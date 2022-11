Giornata regionale della Protezione civile, Gaito: "Servizio fondamentale per prevenire i disastri naturali"

Proprio in questi anni si è consolidata l'idea di quanto siano importanti la Protezione civile, i suoi lavoratori e i tanti volontari che con passione, impegno, tecnica e professionalità si adoperano per le catastrofi naturali, emergenze sul territorio, richieste di assistenza sanitaria e per ultima la pandemia da Covid.

"Per noi – affermano il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e l'assessore alla protezione civile Raffaele Bianco - questa giornata regionale è un'occasione importante per la nostra Città che ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza. La protezione civile è un compito importante che viene costantemente seguito a tutti i livelli dell'Amministrazione e questo consente di essere pronti in caso di emergenza. Abbiamo ricordato lo scorso 13 ottobre anche la Giornata internazionale per la prevenzione dei disastri naturali dell'ONU. Questa giornata è dedicata all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione e al mondo del volontariato che mi è sempre stato a cuore. I gruppi di Grugliasco, dati alla mano, sono tra i migliori della zona ovest. Siamo soddisfatti dell'operato dei volontari e della collaborazione con tutte le altre realtà che si occupano di protezione civile".

"Proprio questa giornata mi da la possibilità di lanciare un appello alle istituzioni e la suggestione di creare un'unica protezione civile metropolitana. Dall'altra non posso che fare a meno di commemorare il responsabile della Protezione civile Marcello Merola che per decenni ha svolto con abnegazione, passione e professionalità il suo ruolo e che ci ha lasciati prematuramente. Anche e soprattutto per lui valeva il motto che per molti volontari recita così: "Non smettere quando sei stanco, smetti quando hai finito".