Caro bollette, contro la povertà energetica Legambiente e terzo settore raccolgono fondi per donare pannelli solari

Pannelli solari per contrastare la crisi legata a emergenza climatica, pandemia, guerra: sono tante le cause che hanno portato alla crisi globale in grado di mettere improvvisamente in difficoltà migliaia, se non milioni, di famiglie italiane, costrette ad affrontare le minacce della povertà energetica. Ed è proprio per questa ragione che Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta e Forum del Terzo Settore Piemonte hanno deciso di unire le forze per confrontarsi sulle azioni da intraprendere per contrastare il caro bolletta che grava su cittadini e associazioni.

L'impegno di Legambiente

Le 2 organizzazioni ne hanno discusso durante un incontro andato in scena presso la Piazza dei Mestieri di Torino: “Il mondo dell'associazionismo - ha dichiarato la direttrice regionale di Legambiente Alice De Marco – è sollecitato a riguardo ed è da tempo che cerchiamo di coinvolgere la comunità sul territorio direzionandola verso una transizione ecologica giusta. Il contrasto alla povertà energetica è fondamentale e il concetto di prossimità avrà un ruolo di primo piano: attualmente dipendiamo dalle fonti fossili estere invece di puntare sulle rinnovabili perché mancano i decreti attuativi. Potremmo essere autonomi e colmare il gap mettendo in rete l'energia prodotta, la politica deve impegnarsi”.

L'adesione del Forum

Al monito di Legambiente ha aderito il Forum del Terzo Settore, “rete di reti associative” che include moltissime realtà: “È nostro interesse specifico – ha spiegato la portavoce Anna Di Mascio – affrontare questi temi, su cui abbiamo una sensibilità specifica: più elaboriamo cultura, conoscenza e consapevolezza e meglio sarà per noi e per le generazioni future. Ultimamente stiamo riscontrando una grande disponibilità da parte delle fondazioni bancarie di investire risorse specifiche su progetti di questo tipo, si tratta di una sfida su cui bisognerà riflettere e immaginare percorsi per accedervi”.

Una raccolta fondi per i pannelli fotovoltaici

L'appuntamento è stato organizzato in occasione della campagna di raccolta fondi #UnPannelloInPiù, organizzata da Legambiente ed Enel X per promuovere l'impatto dei pannelli solari da appartamento sul contrasto alla povertà energetica: a Torino, grazie alla collaborazione dei servizi sociali, ne sono già stati donati 2. Attraverso un'apposita campagna di crowdfunding, invece, ne sono stati acquistati altri 20 da donare prossimamente.