Chivasso diventa per un giorno capitale nella cura e prevenzione del cancro

Sulla scia della Campagna Nazionale Nastro Rosa, i Biologi per il Rinnovamento con l’Associazione Metropolitana Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Torino organizzano l’evento “Biologi e Medici Specialisti per la Prevenzione del tumore al seno”, in programma a Palazzo Einaudi a Chivasso, sabato 12 novembre, dalle 9 alle 14.

Tale iniziativa è rivolta a tutta la popolazione e si pone l’obiettivo di sensibilizzare ancora una volta sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori alla mammella, in aumento di anno in anno. Dopo l’inaugurazione dei lavori ed il saluto delle autorità, è previsto un dibattito pubblico intitolato “Nutrizione e Prevenzione del tumore al seno”, durante il quale interverranno i seguenti relatori: dott.ssa Francesca Bisanti, Dott.ssa Donatella Tubino, Dott. Rodolfo Gamba, Dott. Sebastiano Patania, Dott. Piergiorgio Bertucci (moderatore).

Dopo questo momento di confronto tra gli esperti e con il pubblico che vorrà intervenire, la giornata proseguirà con un incontro personalizzato sui giusti comportamenti alimentari tra i biologi nutrizionisti per il Rinnovamento e la popolazione.

La partecipazione a tutti i momenti della giornata è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione. L’evento è patrocinato dalla Città di Chivasso, ASL TO4, ENPAB, Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta.

La segreteria organizzativa rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione con le seguenti modalità: Tel. 011/836626 (Lun./Ven. 9-13, 14-17) Mail: legatumoritorino@libero.it