Grugliasco 'corre' contro la sclerosi multipla

L'associazione 160CM che promuove un nuovo approccio alla Sclerosi Multipla realizzando servizi e iniziative per offrire ai malati percorsi integrativi all'assistenza sanitaria, tra i quali l'attività fisica con l'utilizzo della bicicletta per contrastare la spasticità e aumentare le occasioni di socializzazione.

Domenica 6 novembre a Grugliasco si svolgerà 160Bike - Sempre in Movimento, format nato nel 2021 e già realizzato in diverse località del Piemonte, per invitare le persone con Sclerosi Multipla e loro caregivers a pedalare in un contesto di aggregazione e inclusione sociale.