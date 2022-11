Ivrea, penitenziario nel caos: un agente aggredito da un detenuto che cerca di sfondare la parete della cella

P.P. e FSA CNPP, del comparto sicurezza Polizia penitenziaria chiedono "a tutte le autorità a qualsiasi livello di intervenire per quanto di rispettiva competenza in considerazione della drammatica situazione in cui è precipitato il carcere eporediese. Una situazione simile oltre ad essere altamente pericolosa è dannosa per tutti indistintamente. L’Istituto è da tempo senza un Direttore titolare e il personale riceve direttive via telefono. Il personale di Polizia Penitenziaria è allo stremo delle forze e non ce la fa più oltre ad essere abbandonato completamente a se stesso. Chiediamo a gran voce aiuto a tutte le autorità ognuno per la parte di propria competenza affinché si ponga fine a questa incresciosa situazione.