FAI Luoghi del Cuore: ecco la classifica provvisoria dei siti più votati in Piemonte

Fai, al via al censimento dei luoghi del cuore in Piemonte.

La classifica provvisoria vede in testa l'Antica Fonderia di campane Achille Mazzona a Valduggia, nel vercellese. Sul podio segue il Castello e il Borgo Cremolino in provincia di Alessandria, e la vetta di Rocciamelone, luogo di arte, natura e cultura ai piedi della val di Susa nel torinese.

Seguono i Castelli Tapparelli d’Azeglio, Lagnasco (CN), la Chiesa di San Giacomo della Vittoria, Alessandria, la Chiesa di Santa Limbania, Rocca Grimalda (AL), il Santuario Madonna della Guardia, Ornavasso (VB), la casa Casa del Mutilato, Alessandria, il Castello Chianocco, Chianocco (TO), la Cripta della Cattedrale di San Giusto, Susa (TO), la Pieve romanica di Santa Maria, Viguzzolo (AL), l'Abbazia della Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio di Torino (TO), la Basilica di San Gaudenzio: mosaico del Cardinal Cacciapiatti, Novara.

Fino al 15 dicembre si potrà votare sul sito www.iluoghidelcuore.it o con i moduli cartacei di raccolta voti dedicati a ogni luogo, scaricabili dal sito www.iluoghidelcuore.it

Nelle dieci edizioni a oggi concluse, FAI e Intesa Sanpaolo hanno sostenuto 139 progetti di restauro e valorizzazione in 19 regioni. La classifica definitiva verrà comunicata entro marzo 2023.