Borgaro, sciopero presso la Vishay per chiedere il premio produzione: "Lavoriamo su 21 turni e facciamo sacrifici"

Sciopero di 4 ore nella giornata di domani presso la Vishay di Borgaro Torinese, una nota azienda del settore Semiconduttori. La protesta, indetta dai sindacati della Fim-Cisl, è motivata dal rinnovo dell’integrativo. In particolare, si legge nel volantino distribuito oggi ai cancelli, sono coinvolti i reparti Fab e moduli. "Da mesi trattiamo con l'azienda, ma nonostante sembra vi siano delle aperture, queste non si rivelano soddisfacenti".



In particolare, i sindacati chiedono un miglioramento del premio di risultato, ma anche un più generale miglioramento delle condizioni lavorative di tutti i dipendenti.



L'azienda, nel panorama torinese, vanta numerose commesse e carichi di lavoro importanti. A Borgaro si svolgono i 21 turni a ciclo continuo. "Si utilizzano i somministrati e si chiede continuamente sacrifici al fine di far fronte alle variabilità dei carichi di lavoro".



La Fim ha annunciato anche un picchetto davanti ai cancelli.