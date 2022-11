Ospedale di Rivoli: nuovi ambulatori di ostetricia e ginecologia

L’attività ambulatoriale della Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Rivoli è stata recentemente potenziata con l’avvio di nuove attività, con lo scopo di migliorare la continuità e la qualità assistenziale verso le pazienti e uniformare l’offerta dei servizi su tutto il territorio dell’AsltTo3.

Si tratta di attività gestite dal gruppo delle ostetriche della struttura di Ostetricia e Ginecologia diretta da Gabriele Molina del Presidio ospedaliero di Rivoli, coordinate da Anna Maria Marra.

In particolare da ottobre è attivo un ambulatorio per esami batteriologici vaginali in collaborazione con il laboratorio analisi unificato Rivoli – Pinerolo diretto da Maura Millesimo. Scopo di questo tipo di esame è l’individuazione di eventuali infezioni e l’avvio tempestivo della terapia più opportuna.

All’ambulatorio si accede prenotando al Cup dell’Ospedale di Rivoli cup.osprivoli@aslto3.piemonte.it.

Inoltre, sempre dal mese di ottobre, sono attivi anche un ambulatorio dedicato alla gravidanza fisiologica (a basso rischio) e un ambulatorio per la riabilitazione del piano perineale, in particolare per la rieducazione del pavimento pelvico pre e post partum.