Restaurata a Chieri la croce in terrecotte decorate dell’ex Convento di San Francesco

In occasione della 44° Fiera Nazionale di San Martino sarà presentata la restaurata Croce in terrecotte decorate, ora parte del nuovo allestimento della MAC–Mostra Archeologica di Chieri.

L’inaugurazione avverrà sabato 12 novembre, alle ore 12,30, presso la sede della MAC (Palazzo comunale, via Palazzo di Città, 10), alla presenza del Sindaco Alessandro Sicchiero, dell’assessore alla Cultura Antonella Giordano, di Melania Semeraro, conservatore della MAC, e degli esperti di storia e arte chierese Laura Vaschetti e Giovanni Donato.

L’importante reperto è quanto resta delle decorazioni in cotto della quattrocentesca chiesa di San Francesco, che sorgeva nell’attuale piazza Dante e che venne demolita dai Francesi agli inizi dell’Ottocento. Dalla distruzione si salvarono solo nove formelle, riccamente decorate con motivi a stampo geometrico-vegetali, che vennero murate, sotto forma di croce, sul muro di cinta esterno del convento francescano, ora sede del Comune di Chieri. Lo stato di conservazione, fortemente peggiorato negli ultimi anni, con il rischio di comprometterne definitivamente la lettura, ha indotto la Città di Chieri, d’intesa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, a finanziare l’intervento di restauro, realizzato dal Consorzio San Luca, che ha permesso di salvare le preziose formelle, parte dell’eccezionale patrimonio culturale che fa di Chieri una delle capitali italiane della terracotta ornamentale medievale e rinascimentale. La Croce in terrecotte decorate trova ora la sua nuova e sicura sede tra le mura della MAC, mentre una riproduzione moderna è stata ricollocata su via San Raffaele.