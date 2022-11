La cassa acustica non distrare Evan, il cane antidroga che all'interno scova cocaina e marijuana

Giro di vite contro lo spaccio di droga, soprattutto nelle zone di corso Giulio Cesare e corso Palermo, così come in piazza Bengasi, interessata da alcune operazioni delle forze dell'ordine già nella serata di domenica. Ad accompagnare i poliziotti, anche il cane Evan, che ha rinvenuto e fatto sequestrare, nascosti all’interno di una cassa acustica di legno, 76 grammi di cocaina e 12 di marijuana.

Nell’arco dell’attività, gli agenti hanno controllato 688 persone e 250 autoveicoli; 19 persone sono state accompagnate negli uffici di polizia per accertamenti sull’identità. Tra questi, uno straniero ha ricevuto il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Sono 13 le persone denunciate, 7 arrestate, di cui una per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e 4 in esecuzione di provvedimenti giudiziari che già avevano al loro carico. Cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.