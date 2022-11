Nichelino assolda un gregge di "giardinieri": saranno le pecore a curare la manutenzione del verde nelle scuole

Non seguire il gregge! A Nichelino le pecore cureranno la manutenzione del verde nelle scuole

Brucheranno l'erba e concimeranno il campo. A Nichelino saranno le pecore ad occuparsi della manutenzione dei giardini scolastici della città. Non è uno scherzo, ma il risultato del progetto "Non seguire il gregge!", presentato all'Istituto Erasmo da Rotterdam di via XXV Aprile.

Pecore del pascolo per la manutenzione dei giardini scolastici

Si tratta di un progetto per la manutenzione dei giardini scolastici della Città attraverso l'impiego di pecore al pascolo. L'intento è duplice: da un lato manutenere a basso costo e ad impatto ecologico i prati delle scuole e nidi di Nichelino, dall'altro sviluppare un percorso educativo di sensibilizzazione, favorendo le scelte di consumo critico, a Km0, di autoproduzione di cibo e di valorizzazione dei piccoli produttori agricoli locali.

Coinvolti Erasmo da Rotterdam e Maxwell

Il progetto, che include anche altre attività rivolte alle scuole, coinvolge in via sperimentale alcuni istituti scolastici della Città metropolitana di Torino, gli IIS Erasmo da Rotterdam e Maxwell. L'accordo con un pastore di Nichelino, fa si che una trentina di pecore e una capretta si occuperanno di mantenere 'sotto controllo' le aree verdi delle scuole.

Azzolina: "Favorire i prodotti locali a km0"

Alla presentazione del progetto hanno preso parte Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana, la consigliera delegata metropolitana e consigliera di Nichelino Valentina Cera, il sindaco Giampiero Tolardo e l’assessore a Edilizia e manutenzione scolastica ed Ecologia integrale Alessandro Azzolina. Nata per gioco, l'iniziativa ora è diventata strutturata e punta ad ampliarsi alle altre realtà cittadine: "Accanto a questo progetto, svolgeremo laboratori di consumo critico a chilometro zero per incoraggiare gli studenti a favorire i prodotti locali e di qualità", ha spiegato Azzolina.