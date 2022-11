Il Barocchio festeggia 30 anni di occupazione abusiva: imbrattato il centro di Torino

Il centro di Torino imbrattato, per “festeggiare” 30 anni di occupazione abusiva. Hanno scelto di ricordare la loro presenza con scritte sui muri di via Po gli esponenti del centro sociale il Barocchio, punto di riferimento degli Squat a Grugliasco, nella prima cintura torinese.

30 anni di occupazione abusiva

Il centro sociale ha infatti festeggiato 30 anni di occupazione abusiva, dal 1992 a oggi, con cinque giorni di attività dal 27 al 31 ottobre: concerti e dibattiti, laboratori e aperitivi. Gli esponenti, soprattutto in un periodo in cui in decreto legge “anti Rave” ha sollevato un grande dibattito, hanno voluto sbeffeggiare le autorità e le istituzioni al grido di “lunga vita all’occupazione”.

Imbrattati i muri di via Po

Ma non solo. Per celebrare l’occupazione abusiva, gli esponenti del centro sociale hanno riempito di scritte il porticato di via Po, poco distante da piazza Castello. Scritte per ribadire la loro presenza, costante da 30 anni esatti.