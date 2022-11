Massimo Broccio è il nuovo Presidente della Fondazione Torino Musei. Succede a Maurizio Cibrario.

"Sono molto onorato per questa nomina - dichiara il neo Presidente della Fondazione Torino Musei - Sono consapevole della complessità dell'incarico ma sono anche stimolato dalla possibilità di presiedere un ente che ha un patrimonio artistico e culturale così rilevante e come tale ricco di opportunità e potenzialità. Dedicherò a questo incarico l'impegno necessario e la passione per l'arte che ho avuto la fortuna di maturare negli anni.

Chi è Massimo Broccio

Massimo Broccio, commercialista torinese, 52 anni. Esperto di finanza e pianificazione aziendale, advisor finanziario per operazioni di finanza strutturata e di M&A, membro di organi controllo e vigilanza di primarie società con cariche nelle principali divisioni del gruppo Intesa Sanpaolo. Da oltre 10 anni Segretario della Fondazione Arte Moderna e Contemporanea CRT dove ha avuto modo di acquisire una significativa esperienza e relazioni nel mondo dell'arte. Cariche anche nel Comitato Fondazioni Arte Contemporanea e, in passato, negli organi di controllo della Fondazione Torino Musei e del Castello di Rivoli.