L'Asl To3 parte con la campagna di vaccinazione anti Pneumococco ed Herpes Zoster

Lo Pneumococco è un batterio ed è la causa più frequente di polmonite batterica correlata all’influenza, polmonite che a sua volta è spesso causa di mortalità durante le epidemie di influenza stagionale. Lo stesso batterio può causare anche meningite. Tra le persone più a rischio di ammalarsi ci sono gli anziani con più di 65 anni e i soggetti affetti da patologie croniche.

Il vaccino anti pneumococco protegge da polmoniti e meningiti.

L’Herpes Zoster, più conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio, colpisce in Italia 1 anziano su 3 e in alcuni casi lascia in eredità a chi ne è colpito una nevralgia post erpetica, caratterizzata da dolore cronico. Si tratta di una patologia dovuta alla riattivazione del virus della varicella contratta solitamente durante l’infanzia.

Il vaccino anti Herpes Zoster protegge dalla malattia.

La Regione Piemonte offre gratuitamente il vaccino contro Pneumococco ed Herpes Zoster a tutti coloro che compiono nell'anno 2022 i 65 anni (nati nel 1957), ma anche a tutti i nati a partire dal 1952 che non siano già vaccinati; l'offerta è, inoltre, estesa e fortemente raccomandata a tutti i pazienti affetti da patologie croniche (diabete, BPCO, cardiopatie, ecc).

La vaccinazione negli Hub dell’Asl è ad accesso libero: non è necessario prenotare e non è richiesta impegnativa del medico di famiglia: basta presentare il documento di identità oppure l'esenzione per patologia.

Hub Ospedale di Rivoli : Inizio venerdì , dalle ore 11 alle ore 17.30.

La Giornata si ripeterà tutti i venerdì fino al 16/12/2022; riprenderà, dopo la pausa per le ferie di Fine Anno, venerdì 13/01/2023 fino al 31/3/2023.

Hub Ospedale di Pinerolo : Inizio mercoledì 16/11/2022, dalle ore 12.30 alle ore 17.30.

La Giornata si ripeterà tutti i mercoledì, fino al 21/12/2022; riprenderà mercoledì 11/01/2023 fino al 29/3/2023.

L’utente può rivolgersi anche direttamente al proprio medico di famiglia per richiedere le vaccinazioni: si stima tuttavia che gli assistiti che hanno diritto alla vaccinazione antipneumococcica e anti-zoster sul territorio dell’AslTo3 siano circa 40.000. Per questo motivo sono state organizzate Giornate dedicate nei due ospedali di Rivoli e di Pinerolo, per aumentare l’offerta vaccinale.

Per eventuali informazioni è possibile inviare una mail a: sisp.vaccinazioni@aslto3.piemonte.it