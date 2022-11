"50 anni insieme per l'ambiente": la mostra itinerante del Cidiu allestita anche a Grugliasco

In occasione dei 50 anni dalla sua fondazione, il Cidiu, Centro Intercomunale Di Igiene Urbana, ripercorre mezzo secolo di storia in una mostra itinerante su pannelli dal titolo “50 anni insieme per l'ambiente”, dedicata all’evoluzione della raccolta rifiuti, allo sviluppo del territorio servito, alla gestione degli impianti di trattamento/smaltimento, agli aspetti lavorativi e all’impegno nell’educazione ambientale. I contenuti sono disponibili anche su https://cidiu.it/50anniinsieme/”.