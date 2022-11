Collegno: prosegue il servizio di Sportello catastale decentrato

Collegno conferma la prosecuzione dello “Sportello catastale decentrato” presso l’ufficio Catasto della sezione Tributi del Comune, grazie al protocollo d’intesa firmato con l’Agenzia delle Entrate.

I cittadini e le cittadine possono accedere ai servizi di consultazione che consentono loro di avere, per gli immobili ubicati su tutto il territorio nazionale, la visura per soggetto, per immobile (attuale e storica), la visura planimetrica e la visura degli estratti di mappa. Non sarà invece possibile rilasciare atti di conservatoria.



«L’attività di Sportello Catastale – spiegano il Sindaco Francesco Casciano e il Vicesindaco Antonio Garruto – è uno strumento aggiuntivo per i cittadini collegnesi che possono beneficiare di un comodo servizio di prossimità in grado di semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione».



Il servizio è gratuito per i residenti nel Comune di Collegno. I non residenti beneficiano invece della gratuità solo per gli immobili siti nel Comune di Collegno, mentre il costo è di € 8,20 (oltre IVA 22% di € 1,8 per un totale di € 10,00) per gli immobili siti in provincia di Torino e di € 9,84 (oltre IVA 22% di € 2,16 per un totale di € 12,00) per gli immobili siti fuori provincia di Torino.