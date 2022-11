Crolla un controsoffitto, paura alla primaria Allende di San Mauro

Attimi di paura nella scuola elementare Allende di San Mauro Torinese, dove ieri pomeriggio sono crollati alcuni pannelli del controsoffitto. L'incidente si è verificato al pianterreno dell'istituto, dove si trova il laboratorio di tecnologia.

Non erano presenti studenti

Data la tarda ora della giornata, fortunatamente all'interno della primaria non erano presenti studenti ma solo due operai di una ditta esterna: gli addetti stavano facendo alcuni lavori di cablaggio dell'aula con la fibra ottica. Il laboratorio è stato chiuso per consentire la riparazione della copertura. Per oggi sono previste verifiche su tutta la controsoffittatura dei laboratori, al termine delle quali verrà prodotta una relazione tecnica per la sindaca Guazzora.

Fondo Vito Scafidi: "Basta parlare di miracolo se nessuno si è fatto male"

Per Fondo Vito Scafidi, Fondo della Fondazione Benvenuti in Italia per la sicurezza a scuola, la notizia di un controsoffitto crollato proprio nel mese di novembre riporta alla mente il 22 novembre del 2008, quando sotto il peso dei calcinacci e tubi di ghisa morì Vito Scafidi, studente del liceo Darwin di Rivoli. All’epoca si parlò, invece di “tragica fatalità”. lo stesso si disse a L’Aquila nel 2009, dove morirono 8 giovani e della scuola di San Giuliano di Puglia (CB) nel 2012, che spezzò la vita di 27 bambini e una maestra.

14 anni fa la tragedia di Rivoli

In attesa di chiarire le dinamiche del crollo avvenuto a San Mauro, le responsabili del Fondo Vito Scafidi dichiarano: "Non possiamo parlare di “miracolo” quando nessuno rimane coinvolto nei crolli, nè di “tragica fatalità” quando gli studenti o le studentesse si feriscono o perdono la vita. Esistono le responsabilità di chi dovrebbe vigilare sulla sicurezza degli studenti e delle studentesse, come ci dimostrano le vicende giudiziarie in seguito al crollo del Darwin, e la volontà politica di rendere le scuole luoghi sicuri, cosa che nonostante gli sforzi avvenuti non è ancora prassi nel nostro Paese".