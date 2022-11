Cinema: omaggio ai fratelli Dardenne con l’anteprima di "Tori e Lokita"

In attesa dell’uscita del loro ultimo film Tori e Lokita, Premio Speciale per il 75° Festival di Cannes, nei cinema italiani dal 24 novembre, oltre alla retrospettiva organizzata a Firenze dal Festival dei Popoli è in arrivo in quattro città italiane un omaggio dedicato ai due acclamati registi belgi. A Torino la rassegna approda al Cinema Massimo, in sala Due, e proporrà otto titoli dei registi tra cui l’anteprima di Tori e Lokita mercoledì 16 novembre alle 21.00 .

La promesse

(B 1996, 93′, v.o. sott.it.)

Provincia di Liegi. Il quindicenne Igor aiuta il padre Roger il quale ‘importa’ immigrati clandestini che destina poi ai cantieri. Un giorno arrivano dal Burkina Faso Assita e Seydou, moglie e figlio appena nato di Hamidou il quale è caduto in un cantiere ed è deceduto perché Roger si è rifiutato di portarlo in ospedale, temendo gli ispettori dell’immigrazione. Prima di morire l’uomo ha chiesto ad Igor di badare a sua moglie e a suo figlio. Ora il ragazzo vuole mantenere la promessa.

Venerdì 11 novembre, h. 18.45

Rosetta

(F 1999, 91′, v.o. sott.it)

Rosetta, che non è ancora maggiorenne, si deve far carico della madre alcolizzata con cui vive in una roulotte in un camping ai margini di un bosco. Licenziata da una fabbrica dove era stata assunta in prova va in città per vendere alcuni abiti usati e conosce Riquet che lavora in un chiosco dove si vendono cialde. Rosetta viene assunta e al contempo ha anche finalmente un amico che le rimane accanto anche quando, qualche giorno dopo, viene nuovamente licenziata.

Venerdì 11 novembre, h. 20.45

L’enfant – Una storia d’amore

(F/B 2005, 95′, v.o. sott.it.)

Bruno, vent’anni, e Sonia, diciotto. Dalla loro relazione nasce un bambino, Jimmy, che Bruno riconosce. Ma Bruno vive di furti che compie con la collaborazione di un ragazzino. Bruno crede di amare Sonia ma è privo di sentimenti paterni. Approfittando di un’ora in cui Jimmy è affidato a lui, va a venderlo.

Sabato 12 novembre, h. 18.45

Il ragazzo con la bicicletta (Le Gamin Au Vélo)

(B/F/I 2011, 87′, v.o. sott.it.)

Cyril ha dodici anni, una bicicletta e un padre insensibile che non lo vuole più. ‘Parcheggiato’ in un centro di accoglienza per l’infanzia e affidato alle cure dei suoi assistenti, Cyril non ci sta e ostinato ingaggia una battaglia personale contro il mondo e contro quel genitore immaturo che ha provato ‘a darlo via’ insieme alla sua bicicletta. Durante l’ennesima fuga incontra e ‘sceglie’ per sé Samantha, una parrucchiera dolce e sensibile che accetta di occuparsi di lui nel fine settimana. La convivenza non sarà facile.

Domenica 13 novembre, h. 17.45

Due giorni, una notte (Deux Jours, Une Nuit)

(B 2014, 95′, versione doppiata)

Sandra ha un marito, Manu, due figli e un lavoro presso una piccolo azienda che realizza pannelli solari. Sandra ‘aveva’ un lavoro perché i colleghi sono stati messi di fronte a una scelta: se votano per il suo licenziamento (è considerata l’anello debole della catena produttiva perché ha sofferto di depressione anche se ora la situazione è migliorata) riceveranno un bonus di 1000 euro. In caso contrario non spetterà loro l’emolumento aggiuntivo. Grazie al sostegno di Manu, Sandra chiede una ripetizione della votazione in cui sia tutelata la segretezza. La ottiene ma ha un tempo limitatissimo per convincere chi le ha votato contro a cambiare parere.

Lunedì 14 novembre, h. 18.45

La ragazza senza nome (La fille inconnue)

(B 2006, 113′, v.o. sott.it.)

Jenny Davin è una giovane dottoressa molto stimata al punto che un importante ospedale ha deciso di offrirle un incarico di rilievo. Intanto conduce il suo ambulatorio di medico condotto dove va a fare pratica Julien, uno studente in medicina. Una sera, un’ora dopo la chiusura, qualcuno suona al campanello e Jenny decide di non aprire. Il giorno dopo la polizia chiede di vedere la registrazione del video di sorveglianza dello studio perché una giovane donna è stata trovata morta nelle vicinanze. Si tratta di colei a cui Jenny non ha aperto la porta. Sul corpo non sono stati trovati documenti.

Martedì 15 novembre, h. 21.00

L’età giovane (Le Jeune Ahmed)

(B 2019, 84′, v.o. sott.it.)

Ahmed ha 13 anni ed è entrato nella spirale dell’integralismo musulmano grazie all’indottrinamento di un imam che, tra le altre cose, gli ripete che la sua insegnante di lingua araba, anch’essa musulmana, è un’apostata. Ahmed che venera un cugino martire dell’Islam, decide allora di procedere autonomamente e di passare all’azione nei suoi confronti.

Mercoledì 16 novembre, h. 19.15

Tori e Lokita (Tori et Lokita)

(F 2022, 80′, v.o. sott.it.)

Lokita è una ragazza che, nell’arrivo in Europa, ha incontrato un bambino, Tori. I due sono diventati di fatto, pur provenendo l’una dal Camerun e l’altro dal Benin, fratello e sorella. Per la legge del Belgio però devono poterlo dimostrare e, non riuscendovi, il lato peggiore della vita è in loro attesa.