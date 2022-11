Le attiviste di Extinction Rebellion interrompono l'inaugurazione di Biennale Tecnologia

Ieri sera due attiviste di Extinction Rebellion hanno interrotto brevemente la conferenza di Inaugurazione di Biennale Tecnologia al Politecnico di Torino.

Le attiviste hanno denunciato la partnership dell'evento con Intesa Sanpaolo, banca italiana che più investe in petrolio gas e carbone. Le due si sono alzate in piedi tirando fuori dei cartelli con scritto “Dite la verità” e “Intesa Sanpaolo: 18 miliardi nel fossile dal 2016”. Il rettore Guido Saracco ha dato loro parola.

Le attiviste hanno fatto riferimento esplicito proprio ad uno dei principali partner dell’evento, Intesa Sanpaolo. Da alcuni anni, infatti, diversi rapporti mettono in evidenza come Intesa Sanpaolo sia la banca che più investe, in Italia, in petrolio, gas e carbone. Fra il 2016 e il 2021, in particolare, ha stanziato 18 miliardi di dollari a favore dell’industria dei combustibili fossili, in gran parte a società che stanno espandendo il loro business nel comparto oil&gas.

“Non sarò così ingenua da chiedere semplicemente di smettere di accettare i soldi di Intesa San Paolo” ha detto Caterina, leggendo il suo discorso. “Sono qui per chiedere al direttivo della Biennale Tecnologia di ammettere questo paradosso e al rettore Guido Saracco, ai professori e ricercatori di questa università di farsi portavoce di questo messaggio e della gravità di questa crisi”.