Teleriscaldamento, la Città Metropolitana 'passa la palla' a Lo Russo e ai comuni: "La competenza non è nostra"

A confrontarsi con i manifestanti, in attesa di risposte dalle istituzioni, è stato il vice-sindaco metropolitano (e sindaco di Condove) Jacopo Suppo, il quale ha "passato la palla" al sindaco di Torino Stefano Lo Russo e ai singoli comuni: "Anche se ha funzioni di coordinamento - ha specificato - su questo tema la Città Metropolitana, che è azionaria di Iren solo per il 2,5%, non ha competenza specifica. Comprendo la situazione che state vivendo, ma anche gli enti locali stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà a causa dei rincari dovuti anche a una speculazione che colpisce tutti; nel primo decreto aiuti, inoltre, il teleriscaldamento non è stato inserito. Detto questo, farò da tramite con il sindaco inviando la vostra documentazione".