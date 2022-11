Gli eventi del weekend: Villabanks in concerto, il one man show di Edoardo Leo e la "prima" della stagione al Teatro Superga

"Into the Open", in scena alla Lavanderia a vapore

Eventi e spettacoli per questo secondo fine settimana di novembre, caratterizzato dall'attesa per le ATP Finals di tennis. Proprio per celebrare l'evento, appuntamenti tennistici in centro e in piazza D'Armi, con l'apertura del Fan Village e di Casa Tennis.

CONCERTI

VILLABANKS

Sabato 12 novembre ore 21.30

Il nuovo "Sex Festival Tour" fa tappa a Venaria. Il concerto, che vede protagonista uno degli artisti che più si sono fatti apprezzare nel panorama Urban in questi ultimi anni, è organizzato da Shining Production.

Info: Teatro Concordia Venaria Reale, www.teatrodellaconcordia.it

TEATRO

OGGI FACCIAMO LA SERVA PADRONA

Venerdì 11 novembre ore 20

Spettacolo ispirato a "La serva padrona" di Giovanni Battista Pergolesi su libretto di Gennarantonio Federico e drammaturgia di Corrado Rollin. Si tratta dell'evento di apertura di stagione per il teatro Baretti.

Info: Cine Teatro Baretti, www.cineteatrobaretti.it

FERITO A MORTE

Venerdì 11 novembre ore 20.45, Sabato 12 novembre ore 19.30, Domenica 13 novembre ore 15.30

Spettacolo di Raffaele La Capria, dal romanzo che nel 1961 gli valse il Premio Strega. La regia è di Roberto Andò e l’adattamento di Emanuele Trevi.

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555 / 800235333 - www.teatrostabiletorino.it

LA SIGNORINA GIULIA

Venerdì 11 novembre ore 20.45, Sabato 12 novembre ore 19.30, Domenica 13 novembre ore 15.30

Il grande classico di August Strindberg, incentrato su un controverso rapporto servo-padrona e sullo scontro sociale tra classi diverse, visto da Leonardo Lidi, che ne cura adattamento e regia.

Info: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555 - www.teatrostabiletorino.it

NON C'E' DUE SENZA TRE

Venerdì 11 e sabato 12 novembre ore 21

Un malizioso e divertente ritratto della famiglia moderna, politicamente scorretta e proprio per questo comica. Un nuovo modello di grande attualità in questo periodo. Senza pregiudizi e con leggerezza si racconterà di due donne che vogliono avere un figlio, e che per riuscirci hanno bisogno di un uomo. Un triangolo di intrighi, passioni e ricatti che vede tre protagonisti, ognuno con un carattere più difficile dell’altro. Regia di Mauro Stante.

Info: Piccolo Teatro Comico, in via Mombarcaro 99

EVA - DIARIO DI UNA COSTOLA

Venerdì 11 novembre ore 21

Ispirata al "Diario di Eva" (1906) di Mark Twain, la Eva di Rita Pelusio è un clown, una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati. Un fou irriverente che si trova alle prese, prima della storia, con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire. Una trasgressione all’insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: morderla o non morderla? In un misto di consapevolezza e disincanto, Eva si chiede che cosa succederà dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi. Con Rita Pelusio Regia Marco Rampoldi.

Info: Teatro Concordia Venaria Reale, www.teatrodellaconcordia.it

LA MITE

Venerdì 11 e sabato 12 novembre ore 21

Nell’anniversario della nascita di Fëdor Dostoevskij, debutta l'intenso monologo che il regista e drammaturgo Nicola Zavagli ha tratto dal racconto dello scrittore russo.

Info: San Pietro in Vincoli, tel. 3348655865, biglietteria@fertiliterreniteatro.com

EDOARDO LEO

Venerdì 11 novembre ore 21

Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente. Al centro, letture semiserie e tragicomiche tratte da scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Piccolo...). Con improvvisazioni musicali di Jonis Bascir.

Info: Teatro Colosseo, via Maria Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

MOBY DICK

Venerdì 11 novembre ore 21, Sabato 12 ore 19.30 e Domenica 13 ore 17

Il capolavoro di Herman Melville, nell'adattamento dell’Accademia dei Folli. Il terribile Achab e la sua ciurma sono pronti ad accogliere il pubblico sul Pequod per andare alla ricerca di Moby Dick e stanarla dagli oscuri abissi dell’oceano popolato da leviatani. Una coraggiosa riscrittura scenica dell’opera di Melville dove il pubblico stesso è l'equipaggio della celebre baleniera.

Info: Teatro Studio Bunker, via Paganini 0/200, www.accademiadeifolli.com

ARLECCHINO PESCATORE DI PAROLE

Sabato 12 novembre dalle ore 16 alle 17

Spettacolo di animazione teatrale con Burattini e Attore di e con Pino Potenza. Nel paese dei burattini il Signor Trebisonda ha perduto la tramontana e per ritrovarla ha rubato un gran numero di parole agli abitanti burattini...

Info: Cascina Fossata, Via Ala di Stura 5, Torino, www.station2station.net

JÉRÔME THOMAS

Sabato 12 novembre alle ore 20.45

E' stato uno dei primi giocolieri nella storia a fare il giocoliere seduto su una sedia. Giocola, manipola, nasconde, cela, con una precisione pari al borseggiatore di Robert Bresson, i suoi oggetti preferiti. Assis è il titolo della sua nuova creazione, in prima nazionale per la rassegna Solo in Teatro.

Info: Teatro Café Muller, via Sacchi 18/D, www.cirkovertigo.com

"GRAVITAS" E "INTO THE OPEN"

Sabato 12 novembre dalle ore 21

Due spettacoli internazionali – rispettivamente di Ofir Yudilevitch e di Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe – inaugurano la rassegna diffusa “We Speak Dance”, ideata da Piemonte dal Vivo per portare in tutta la regione il meglio dell'arte coreutica. In Gravitas, allestito nel foyer, due danzatori si servono di un materasso gonfiabile per giocare con la gravità esplorandone tutte le possibilità. Danza e concerto si fondono in Into the Open, per un viaggio pieno di energia nella musica dove sette artisti (3 musicisti e 4 performer) incarnano il groove e condividono moltissima energia. La serata continua poi fino a notte fonda con un dj set.

Info: Lavanderia a Vapore, Collegno, lavanderiaavapore.eu

TICK TICK...BOOM!

Domenica 13 novembre ore 21

La prima produzione italiana del musical di Jonathan Larson con Nicolò Bertonelli, il giovane talento italiano reduce dal successo di Braccialetti Rossi 3. La regia è di Massimiliano Perticari e Marco Iacomelli.

Info: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, www.teatrosuperga.it