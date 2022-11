Galup tra le Imprese Vincenti del Piemonte nel 2022

Si è svolta mercoledì 9 novembre, nella splendida cornice dell’Auditorium Varco a Cuneo, la cerimonia di premiazione delle “Imprese Vincenti” 2022 per le aree del Piemonte e Liguria. Un evento che si inserisce all’interno del roadshow organizzato da Intesa Sanpaolo, giunto quest’anno alla sua quarta edizione e che si conferma in crescita anche in ragione del crescente numero di PMI che volontariamente hanno presentato candidatura. Il dato infatti fa registrare 4000 imprese candidate, delle quali 140 sono state selezionate su tutto il territorio nazionale e di queste 10 sono presenti nelle aree geografiche piemontesi e liguri.

Una quarta edizione particolarmente significativa per i temi a cui il progetto si è riferito, con particolare attenzione alle tematiche relative investimenti, innovazione, sostenibilità, capitale umano, export, presenza internazionale e rapporto con il territorio.