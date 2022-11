Acqua color ruggine dai rubinetti delle case di Mappano. Da questa mattina si susseguono segnalazioni che in moltissime abitazioni del paese sgorga un liquido torbido da lavandini e docce.

Da via Marconi a via Colombaro e via Reisina, dalle case di cooperativa Di Vittorio in via Anna Frank a via Giotto e via Case Sparse, i mappanesi denunciano come l'acqua che arriva nei lavabi sia color terra.