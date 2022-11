Agenti di commercio torinesi, Mattiolo confermato alla presidenza di Fnaarc: "A noi mai un bonus, ma teniamo duro"

Gli agenti di commercio in attività in Italia sono oltre 220mila, di cui oltre 16mila in Piemonte e Valle d'Aosta. Ogni agente percorre in media 50.000 chilometri all’anno e pertanto l’autoveicolo viene cambiato ogni 2/3 anni, ma a causa della crisi e delle imposte e tasse che falcidiano i nostri ricavi, tali tempi si sono via via allungati. Si stima che ogni anno in Piemonte si comprano autoveicoli per l’importo di oltre 60 milioni di euro: si calcola che ogni anno gli Agenti di Commercio nella nostra regione acquistano carburanti per oltre 40 milioni di euro. Ogni giorno in Piemonte la categoria contatta mediamente 45.000 imprese. L’età media è di 45 anni: 85% uomini e 15% donne, ma la presenza femminile è in crescita. Oltre il 70% delle vendite di beni e servizi sono promosse dagli Agenti di Commercio.