Grimaldi visita il carcere di Torino: “Troppo sovraffollamento, servono misure alternative” [VIDEO]

“Faccio un appello alla magistratura: servono misure alternative, non può esserci solo il carcere. Se non sfolliamo e decongestioniamo è impossibile ristrutturare le strutture”. E’ questo il primo pensiero di Marco Grimaldi, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra al termine della visita al carcere Lorusso e Cutugno di Torino.



Una struttura vecchia, ammalorata, in cui nelle ultime due settimane due uomini hanno deciso di togliersi la vita. Tra i problemi riscontrati dal parlamentare torinese, quello del sovraffollamento: sono infatti 1.400 i detenuti presenti nella casa circondariale delle Vallette. Tanti, troppi, secondo Grimaldi: "La gran parte delle persone qui dentro potrebbero avere affidamenti in prova, domiciliari, lavori socialmente utili".



Un altro tema sollevato è quello dei nuovi giunti, che arrivano a ogni ora del giorno e della notte. Senza sosta. "In carcere entrano 10 o 15 persone al giorno, anche di notte. Mi rivolgo all Prefettura e alla Questura: anche le carceri hanno bisogno di momenti di tregua, non si può lavorare senza sosta. Va trovato il modo per dare ai detenuti e alla polizia penitenziaria un momento di riposo almeno dalle 24 alle 6, anche perché i nuovi giunti vanno seguiti con la massima attenzione, soprattutto se giovani alla prima esperienza carceraria" afferma Grimaldi.



Per il parlamentare, all'origine di rivolte, tensioni e suicidi, vi sarebbero condizioni legate ai disservizi sanitari: "E' impensabile ò attendere a lungo una visita medica, perché dobbiamo riflettere su come alcune situazioni in carcere diventino ancora più difficili: c'è chi ha fatto una tac un anno fa e oggi aspetta ancora la visita di controllo", è la denuncia del parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.

Insomma, il sopralluogo. Eppure, per Grimaldi, la speranza non è persa: L'esempio arriva dalla sezione 8 del Sestante, migliorata nettamente al seguito delle ristrutturazioni. Non si può dire lo stesso della sezione D, considerata inidonea. Tra i problemi riscontrati durante la visita anche quello della, presente tutto l'anno. Stagionali invece gli scarafaggi, che si incontrano solo d'estate, e i topi, presenti in inverno.